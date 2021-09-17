В Татарстане на пристава завели уголовное дело за освобождение должников от обязательных работ

Фото: СК по РТ

В отношении 31-летнего судебного пристава-исполнителя в Елабужском районе Татарстана возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает Следком по РТ.



Следствие считает, что в прошлом году 16 декабря пристав прекратила исполнительные производства в отношении ряда местных жителей: якобы они исполнили обязательные работы, назначенные им в рамках административного наказания.

Пристав таким образом желала снизить служебную нагрузку и избежать дисциплинарной ответственности за волокиту по исполнительным производствам, полагает следствие.

Фото: realnoevremya.ru

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

В сентябре стало известно о возбуждении уголовного дела по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий в отношении 53-летнего начальника управления по физической культуре, спорту и туризму исполкома Заинского района и 29-летнего директора спортивной школы «Яшьлек» в том же районе. Их подозревают в денежных махинациях.

Маргарита Головатенко