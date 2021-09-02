В Заинском районе РТ начальника управления исполкома и директора спортшколы заподозрили в денежных махинациях

Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего начальника управления по физической культуре, спорту и туризму исполкома Заинского района и 29-летнего директора спортивной школы «Яшлек» в том же районе. Их подозревают в преступлениях по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, сообщает СК РФ по РТ.



Следствие считает, что летом этого года директор спортшколы по указанию начальника управления исполкома дала незаконные указания главбуху начислить трем сотрудникам более 188 тысяч рублей якобы как командировочные расходы. Средства сотрудникам не полагались. Директор получила деньги и передала их начальнику управления. Он распорядился ими по своему усмотрению.

В ходе расследования следствие установило, что в 2020—221 годах руководитель управления получил от одного из тренеров спортшколы ранее начисленные тому в качестве премии 26 тысяч рублей.

Подозреваемые не признали причастность к совершению преступления. Начальника управления задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко