Жители Казани жалуются на огромные очереди в поликлиниках

Фото: кадр видео

Жительница Казани в соцсетях пожаловалась на огромные очереди в поликлинике №10 на улице Бондаренко. По ее словам, очереди в медучреждении наблюдаются ежедневно.



На кадрах, которыми поделилась жительница города, видно, что очередь выстроилась немаленькая — все люди стоят, чтобы закрыть больничный. В комментариях пользователи отметили, что в такой обстановке повышается риск заражения даже если все находятся в масках и соблюдают социальную дистанцию.

Жители Казани поделились аналогичными случаями — ситуация наблюдается не только в поликлинике №10. Виной тому маленький штат сотрудников, маленькие зарплаты и возможные болезни врачей, считают пользователи.

Проблему больших очередей в Казани «Реальное время» освещало еще в конце прошлого года. Основная причина многочасового ожидания граждан в медучреждениях — смещение сроков оказания плановой медпомощи татарстанцам в условиях COVID-19.

Маргарита Головатенко