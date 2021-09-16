«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в Лиге Европы, сравняв счет на 88-й минуте игры

Фото: ФК "Локомотив"

«Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» (1:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы по футболу.

Москвичи пропустили в начале второго тайма, когда Дженгиз Ундер реализовал пенальти. В том же моменте за вторую желтую карточку поле покинул защитник хозяев Наир Тикнизян.

Фото: ФК «Локомотив»

После этого французы продолжили атаковать и могли удвоить свое преимущество, но «Локомотив» сумел спасти игру. На 88-й минуте встречи точный удар удался хавбеку российской команды Анджорину, который сравнял счет.

В другой паре группы «Галатасарай» обыграл «Лацио» (1:0) и возглавил таблицу.