В Казани пройдет акция «Контрольный рейс»

В Казани 16 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Контрольный рейс» для профилактики нарушений водителями общественного транспорта, сообщили «Реальному времени» в ГИБДД города.

Цель мероприятия — выявление нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Рейд будет проходить следующим образом: сотрудники ГИБДД в гражданской одежде будут садиться в автобус и отслеживать поведение водителя за рулем. На конечной остановке будут ожидать сотрудники в форме. За все нарушения ПДД, допущенные водителем во время движения по маршруту, будут составлены административные материалы.

Фото: realnoevremya.ru

15 сентября ГИБДД проведет рейд, направленный на выявление и профилактику нарушений в области пассажирских перевозок. Он пройдет с 7.00 до 10.00 на территории города. Инспекторы проверят водителей автобусов и автомобилей такси, не соблюдающих правила перевозки пассажиров, управляющих автобусами и легковым такси без соответствующих документов и с техническими неисправностями.



Алексей Нечаев