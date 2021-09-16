Следком возбудил дело о призывах к беспорядкам в дни голосования через Telegram-каналы
Следком России возбудил уголовное дело о призывах к беспорядкам во время голосования на выборах в Государственную думу. Как установили в СК, организовать беспорядки пыталась группа лиц из семи субъектов РФ.
Всего лиц не менее 11, они проходят по делу о склонении и вовлечении в организацию и участие в массовых беспорядках. Фигурантам предъявят обвинения. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.
В размещенных видеороликах СК установил побуждения к насилию, адресованному неопределенному кругу лиц, сообщает RT со ссылкой на ведомство.
Ранее в МИД РФ заявили, что перед выборами увеличилось число информационных атак.
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать в предстоящие выборы. Избрание нового состава Госдумы Путин назвал важнейшим событием общества и страны.
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