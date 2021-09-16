В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 3 450 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 3 450 человек. Всего по состоянию на 16 сентября в республике насчитывается 1 049 841 вакцинированный.

Прошли полную вакцинацию от COVID-19, то есть получили оба компонента препарата, 905 687 человек. Такие данные озвучили в Минздраве Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

В республике за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 51 человека. Всего с начала пандемии в Татарстане выявили 26 264 случая коронавируса.

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Татьяна Демина