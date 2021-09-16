Банк ЗЕНИТ предоставляет отсрочку на 3 месяца по потребительским кредитам

Банк ЗЕНИТ запустил новую услугу «Льготный платеж» по потребительским кредитам без обеспечения. Теперь клиентам предоставляется отсрочка платежа основного долга на первые 3 месяца. Акция действует до 31 октября 2021 года.



Услуга «Льготный платеж» доступна при оформлении кредита. Подать заявку клиенты могут в мобильном приложении «Зенит Онлайн» или на официальном сайте банка. По истечении льготного периода заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту.



В Банке ЗЕНИТ по потребительским кредитам действует ставка от 7,5% годовых. Максимальная сумма составляет до 5 млн рублей. Заемщики также могут взять кредит под залог автомобиля на сумму до 5 млн рублей и по ставке от 7% годовых. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей, срок — до 25 лет.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»