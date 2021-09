SpaceX запустила ракету-носителя со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Прямая трансляция идет на сайте компании.

Старт состоялся на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии в 20:55 по местному времени (06:55 мск 14 сентября).

Фото: spacex.com

Первая ступень ракеты-носителя участвовала уже в девяти запусках. SpaceX намерен вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. По планам, эта часть должна пуститься на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Это позволяет удешевлять стоимость запусков, пишет ТАСС.

Глава компании Илон Маск в «Твиттере» объяснял, что на орбиту будет 51 спутник модификации V1,5. Все аппараты оснащены лазерными передатчиками, которые предназначены для связи с другими спутниками.

В прошлом году SpaceX запустила ракету-носитель с 60 микроспутниками Starlink. Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).



Ольга Плешкова