SpaceX запустила ракету-носителя со спутниками Starlink
Американская компания SpaceX запустила ракету-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Прямая трансляция идет на сайте компании.
Старт состоялся на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии в 20:55 по местному времени (06:55 мск 14 сентября).
Первая ступень ракеты-носителя участвовала уже в девяти запусках. SpaceX намерен вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. По планам, эта часть должна пуститься на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Это позволяет удешевлять стоимость запусков, пишет ТАСС.
Глава компании Илон Маск в «Твиттере» объяснял, что на орбиту будет 51 спутник модификации V1,5. Все аппараты оснащены лазерными передатчиками, которые предназначены для связи с другими спутниками.
В прошлом году SpaceX запустила ракету-носитель с 60 микроспутниками Starlink. Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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