Минниханов обратился к татарстанским избирателям перед выборами в Госдуму

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к избирателям перед выборами депутатов Государственной Думы РФ.

В своем обращении глава республики подчеркнул важность предстоящих выборов: это общественно-политическое событие определит вектор развития страны на ближайшие пять лет.

Республика имеет весомое представительство в Госдуме, участвует в законотворческой деятельности, реализует федеральные проекты и программы. Все это позволяет отстаивать интересы Татарстана.

«Сегодня наша республика — устойчивый и экономически успешный регион, в котором комфортно жить и трудиться. Предметом нашей гордости являются межнациональный и межрелигиозный мир и гражданское согласие. Созидательный труд и верность традициям являются основой достижений и уверенности в будущем», — говорится в обращении президента РТ.

Но при высоком развитии республики предстоит еще много сделать. Предложения избирателей станут «предметом особой заботы» всех органов власти, отметил Минниханов.

«Крайне важно продолжить преобразования, нацеленные на процветание родной республики и укрепление нашего Отечества. Рассчитываю, что большинство из вас поддержит этот курс своими голосами», — подытожил президент РТ, призвав прийти на избирательные участки с 17 по 19 сентября.

Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября. О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова