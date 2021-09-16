В России в будущем могут отказаться от детских домов

В будущем в России могут отказаться от детских домов, поскольку метод воспитания детей в семьях более гуманен и эффективен, сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.



«Опыт и практика воспитания детей в кровных семьях, приемных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность. Цель есть, надо двигаться к ней, рано или поздно это будет реалистично», — приводит слова Грибова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане по состоянию на 1 января 2021 года в 7 380 замещающих семьях республики на воспитании находятся 9 486 детей. Из них 1 292 — приемные семьи, 3 602 — опекунские, 2 470 — семьи усыновителей, 16 — семьи опекунов на возмездной основе.

Маргарита Головатенко