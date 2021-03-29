В Татарстане более 9 тыс. детей находятся на воспитании в замещающих семьях

В Татарстане по состоянию на 1 января 2021 года в 7 380 замещающих семьях республики на воспитании находятся 9 486 детей. Из них 1 292 — приемные семьи, 3 602 — опекунские, 2 470 — семьи усыновителей, 16 — семьи опекунов на возмездной основе.

Начиная с 2014 года численность детских домов в Татарстане сократилась с 12 до 8. На базе ликвидированных детдомов создали Центры содействия семейному устройству в Казани, Бугульме, Набережных Челнах. Приоритетное направление в работе центров — профилактика вторичного сиротства, сопровождение замещающих семей и постинтернатное сопровождение выпускников. При центрах открыты социальные гостиницы для лиц из числа детей-сирот, школы приемных родителей, службы сопровождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в республике работают 13 организаций для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, в том числе 10 организаций системы Министерства образования и науки РТ (восемь детских домов и две школы-интерната для детей с ОВЗ), две организации системы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ (ДДИ), одна организация системы Министерства здравоохранения РТ (дом ребенка).



Татьяна Леухина