На дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вечером в среду, 15 сентября, образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.48.

Заторы традиционно наблюдаются в центре города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Татарстан, Бутлерова и в Щербаковском переулке. Движение затруднено также на улице Тихомирнова, Батурина и Карла Маркса.

Пробки образовались также на ул. Маршала Чуйкова, Короленко, проспекте Ибрагимова, Тэцевской, Копылова и Васильченко. Кроме того, сильные заторы наблюдаются на проспекте Победы, ул. Родины, Ломжинской, Фучика, Академика Завойского и некоторых других.

Татьяна Демина