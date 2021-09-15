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Промышленность

КАМАЗ может отказаться от импортных рессор после запуска завода в Башкирии

17:51, 15.09.2021
КАМАЗ может отказаться от импортных рессор после запуска завода в Башкирии
Фото: пресс-служба главы РБ

В Белорецке в Башкирии запустили производство рессор. Предполагается, что основным потребителем станет челнинский КАМАЗ, сообщает пресс-служба главы РБ.

Сегодня в открытии завода принял участие гендиректор автогиганта Сергей Когогин. Он подтвердил, что на КАМАЗе рассчитывают получать необходимую для автомобилей продукцию, чтобы не пользоваться импортными аналогами.

Инициатор проекта — резидент местной ТОСЭР, научно-производственная фирма «Рессора». Инвестиции в организацию составили 500 млн рублей, было создано 98 рабочих мест.

Фото: пресс-служба главы РБ

Планируется выпуск 4 тысяч тонн продукции в год. Кроме КАМАЗа, на предприятии рассчитывают поставлять продукцию на «Уралвагонзавод» и автозавод «Урал».

Маргарита Головатенко
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