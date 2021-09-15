В Казани на ремонт общежития КНИТУ выделят 14,5 млн рублей

Фото: скриншот/Яндекс.Карты

Казанский национальный исследовательский технологический университет объявил тендер на капитальный ремонт общежития по ул. Зорге, д. 13а. На эти цели готовы выделить 14,5 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить работы с момента заключения контракта до 20 декабря 2021 года, следует из документов на портале госзакупок. От него требуется отремонтировать полы, стены, двери, вентиляцию, сантехнику, электрику и т.д.

В перечне заданий указаны электромонтажные, сантехнические и строительные работы. От подрядчика, в частности, требуется установить оконные блоки из ПВХ-профиля, радиаторы, умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания и т.д.

В 2019 году КНИТУ проводило ремонт здания общежития на улице Товарищеской. На эти цели были готовы выделить 3 млн рублей. Победитель тендера предложил 2,3 млн рублей. От подрядчика требовалось выполнить работы по демонтажу оконных коробок, установить оконные блоки, оштукатурить стены и установить противопожарные двери.



Татьяна Демина