В Казани на ремонт общежития КНИТУ выделят 14,5 млн рублей
Казанский национальный исследовательский технологический университет объявил тендер на капитальный ремонт общежития по ул. Зорге, д. 13а. На эти цели готовы выделить 14,5 млн рублей.
Подрядчик должен выполнить работы с момента заключения контракта до 20 декабря 2021 года, следует из документов на портале госзакупок. От него требуется отремонтировать полы, стены, двери, вентиляцию, сантехнику, электрику и т.д.
В перечне заданий указаны электромонтажные, сантехнические и строительные работы. От подрядчика, в частности, требуется установить оконные блоки из ПВХ-профиля, радиаторы, умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания и т.д.
В 2019 году КНИТУ проводило ремонт здания общежития на улице Товарищеской. На эти цели были готовы выделить 3 млн рублей. Победитель тендера предложил 2,3 млн рублей. От подрядчика требовалось выполнить работы по демонтажу оконных коробок, установить оконные блоки, оштукатурить стены и установить противопожарные двери.
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