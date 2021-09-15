Буинский и Тетюшский районы в Татарстане соединят дорогой за 600 миллионов

Дорога должна быть построена до 18 сентября 2023 года

Между селами Русские Кищаки в Буинском районе Татарстана и Кошки-Новотимбаево Тетюшского района появится новая дорога — как стало известно «Реальному времени», на ее строительство выделили более 604 миллионов рублей из бюджета республики.

Длина дороги составит 3 874 метра, она будет двухполосной. Автомобилисты смогут двигаться по новой трассе со скоростью 80 км/ч. По замыслу разработчиков, дорога соединится с существующей транспортной сетью и в результате ее строительства будет обеспечена связь двух муниципальных районов — Буинского и Тетюшского, с выездом на автомобильные дороги федерального значения. Новая трасса есть в госпрограмме «Развитие транспортной системы Республики Татарстана на 2014—2022 годы».

Начало новой трассы расположено в северной части села Русские Кищаки, на перекрестке ул. Садовой и ул. Озерной. Далее она следует в восточном направлении по пахотным землям Буинского района РТ, параллельно существующей грунтовой дороге. С юга участок ограничен лесозащитной полосой, которую трасса будет пересекать. Конец дороги расположен на границе Тетюшского района РТ, в северной части села Кошки-Новотимбаево, по ул. Писателей.

О строительстве дороги стало известно в конце 2020 года, когда Кабмин Татарстана утвердил программу дорожных работ на этот год. Готовить проект планировки начали весной, летом его утвердили. Дорога, согласно документам, должна быть построена до 18 сентября 2023 года.

До начала строительства рабочим нужно будет вынести ось трассы на местность, снять растительный слой, вырубить более 200 деревьев и кустарников, демонтировать существующие дорожные знаки, а также перестроить коммуникации — воздушные линии электропередачи, кабели связи, газопровод.



Проектом устройство тротуаров на дороге не предусмотрено — в связи с отсутствием массового потока пешеходов на участке прохождения автодороги по окраине населенного пункта. А вот автобусная остановка при необходимости может появиться.

По данным проектировщика, строительство и эксплуатация объекта не окажут неблагоприятного воздействия на сложившийся состав флоры и фауны. Фото dorogi.tatarstan.ru

Флора и фауна при строительстве не пострадают

Строительство дороги не сможет обойтись без изъятия участков — они расположены в кадастровых кварталах 16:38:190301 площадью 105 тыс. кв. м и 16:38:190101 площадью 4,2 тыс. кв. м. Точный список пока неизвестен.

Согласно информации от Минкульта Татарстана на месте, где расположится новая дорога, отсутствуют выявленные объекты культурного наследия. Если же строители их обнаружат, то они должны сообщить в соответствующий орган.

По данным проектировщика, строительство и эксплуатация объекта не окажут неблагоприятного воздействия на сложившийся состав флоры и фауны, а шумовое воздействие в период проведения строительства и эксплуатации является допустимым.

— Таким образом, уровень воздействия на элементы окружающей природной среды и благополучие населения при реализации данного проекта можно считать допустимым, — говорится в заключении.

Дарья Пинегина