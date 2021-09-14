Бизнес-омбудсмен РТ заявил, что COVID-19 уже не является главной темой обращений для малого бизнеса Татарстана

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев сообщил, что коронавирус уже не является главной темой обращений для малого бизнеса Татарстана, сейчас они лишь на четвертом месте по частоте. «Но это не повод для успокоения для всех нас», — заявил он.

На первом месте по количеству обращений к бизнес-омбудсмену Татарстана вопросы в сфере налогового регулирования (21,3%). Чаще всего они связаны с разногласиями с ФНС по доначислению НДС и длительности проверок. Кроме того, в последний месяц выросло количество споров по исключению бизнесменов из ЕГРИП.

На втором месте по частоте обращений — запросы на консультации по поводу споров хозяйствующих субъектов (17,2%), на третьем — вопросы в сфере земельно-имущественных отношений (14,7%). На четвертом месте — обращения, связанные с «ковидными» ограничениями, сообщает пресс-секретарь уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Так, 10,4% вопросов предпринимателей к бизнес-омбудсмену связаны с режимом работы предприятий, правомерностью составления уполномоченными органами протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) или по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

По словам Абдулганиева, еще 10,3% обращений связаны с банковской деятельностью. Предприниматели жалуются на отказы в оформлении льготных кредитов или денег по ранее выданным в рамках программ льготного кредитования.

Раньше татарстанские бизнесмены чаще всего жаловались на контрольно-надзорные органы и органы государственной и муниципальной власти. На сегодняшний день число таких обращений снизилось. В общей доле обращений на них приходится всего 8,8%, рассказал Абдулганиев.

Напомним, в минувшем году Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по снижению количества уголовных дел в отношении бизнеса. Если в 2019-м таких дел было заведено 45, то год спустя — всего 11. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина