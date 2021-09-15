В Казани пройдет экологическая акция по уборке пляжа «Локомотив»

В Казани в пятницу, 17 сентября, на пляже «Локомотив» пройдет экологическая акция, в которой могут принять участие все желающие. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества в РТ.

В уборке пляжа примут участие члены РГО, волонтеры, представители общественных организаций, ученики общеобразовательных учреждений Казани и неравнодушные жители. Для подводной очистки привлекут дайверов научно-исследовательского отряда имени Леонова.



Фото: kzn.ru

Перчатки и мешки для сбора мусора предоставят на месте. Начало акции — в 10.00, место сбора — на пляже «Локомотив», у белой палатки.

В августе в столице Татарстана проходила акция по очистке территории Глубокого озера.

