В Казани пройдет уборка прибрежной территории Глубокого озера

В Казани пройдет экологическая акция по очистке территории Глубокого озера. Дайверы подводного научно-исследовательского отряда имени Леонова поднимут мусор со дна, а казанцы уберутся на пляже. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мероприятие пройдет 21 августа в 10.00. Перчатки, мешки и весь необходимый инвентарь участникам акции выдадут на месте. Очищать берег будут волонтеры, представители общественных организаций и все неравнодушные жители Казани. Субботник проводит региональное отделение Русского географического общества в РТ.

В июле волонтеры убирали на территории Голубого озера. К акции Русского географического общества традиционно присоединились и дайверы. Тогда на дне озера нашли 100-килограммовый памятник пионеру. Поднять его не получилось. По словам дайверов, скульптура выполнена в человеческий рост. Вероятно, пионер держал в руках знамя или отдавал салют.

Алексей Нечаев