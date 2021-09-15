#Суварстроит первым из региональных застройщиков начал продажу квартир на маркетплейсе Озон

Фото: Генеральный директор компании #Суварстроит Руслан Нурмухаметов: «#Суварстроит – первый застройщик в Татарстане, который может не просто продать квартиру, а исполнить чью-то заветную мечту – и все это теперь в режиме онлайн.»

Цифровизация строительной отрасли набирает обороты и выходит на новый уровень — квартиры теперь представлены и на маркетплейсах. Первым из региональных девелоперов, кто заключил соглашение с Ozon — стал #Суварстроит. На Ozon сейчас представлены первые 15 объектов — эксклюзивные предложения с возможностью получения 25% кэшбека от стоимости брони.

Изменения и движение в сторону онлайн-продаж неизбежны, в том числе и для такой, на первый взгляд, консервативной отрасли, как строительство жилых домов. Это прекрасно понимают и в руководстве компании #Суварстроит, первой по объемам строительства в РТ. Первый шаг был сделан еще в период локдауна — в связи с вынужденной самоизоляцией начались продажи онлайн, были созданы виртуальные экскурсии по строящимся жилым комплексам. Но выход на маркетплейс, это, пожалуй, действительно знаковое событие — символично и логично, что первым стал самый крупный по объемам застройщик Татарстана. Впрочем, речь не только о РТ — #Суварстроит стал первым и из всех региональных строительных компаний, кто добился этого.

«Продажа объектов на Ozon — это, безусловно, важный шаг. Мы долго к нему шли, прорабатывали детали, учитывая потребности нашей аудитории: безопасность сделки, легкость при покупке, экономия времени и выгода при приобретении жилья» — говорит коммерческий директор компании Эльвира Галяутдинова. Собственно, все это, включая еще и прозрачность, и безопасность сделки вполне реализуемо при покупке квартир на Ozon.

Технически все достаточно просто. При заходе на главную страницу Ozon достаточно в поисковой строке ввести запрос «квартиры» и выбрать город — Казань. Далее добавить в корзину один из понравившихся объектов и перейти к оформлению.



На сегодняшний день на Ozon продаются квартиры в жилых комплексах «Станция Спортивная», «Южный парк», «Сказочный лес» и «Палитра». Стоимость объектов варьируется от 3,3 до 6,2 млн рублей. У всех, представленных объектов недвижимости, есть видеообзоры, панорамные фотографии, схемы планировки и возможность задать все вопросы застройщику в онлайн-чате. Эти квартиры доступны для покупки только на маркетплейсе, а если сравнивать стоимость с аналогичными объектами #Суварстроит, то выгода при покупке на Ozon, составит около 200 тысяч рублей. Впрочем, есть и еще один приятный бонус — при бронировании квартир (это примерно 2% от стоимости жилья) 25 % от суммы брони затем возвращается в виде кэшбека баллами, которыми затем можно расплатиться при покупке любых других товаров на маркетплейсе. С приобретенным сертификатом покупатель обращается в #Суварстроит и далее максимально оперативно оформляется покупка.

Заместитель министр строительства, архитектура и жилищного хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев: #Суварстроит — застройщик номер один в этом направлении, который пошел правильным путем. “Хорошо, что есть кому дорогу открывать и это — #Суварстроит”. По моему мнению, скоро к этой идее подтянутся и другие застройщики

Счет идет буквально на дни, но новый канал продаж уже начал работать — на текущий момент уже есть обращение по покупке, полностью сделка пройдет в ближайшее время. А это значит, что у компании открываются новые перспективы.



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