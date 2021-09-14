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В Набережных Челнах открылась бизнес-школа для детей

13:02, 14.09.2021
В Набережных Челнах открылась бизнес-школа для детей
Фото: @instagram.com/founderschool_nc

В Набережных Челнах открылась бизнес-школа для детей. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

В бизнес-школе «Основатель» обучаются дети от 6 до 15 лет. Их обучают тайм-менеджменту, а также настраивают верить в свои силы.

Детям дают как теорию, так и практические задания. Также организуются мастер-классы и практикумы, собрания, ознакомительные выезды в офисы мировых компаний и брендов для изучения опыта.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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