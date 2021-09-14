Соцсети: Агина Алтынбаева из Челнов распылила в школе перцовый баллончик

В соцсетях обсуждают очередную выходку скандально известной жительницы Набережных Челнов Агины Алтынбаевой. На этот раз женщина пришла в школу с перцовым баллончиком и распылила его в присутствии директора учреждения и других родителей.

Фото: кадр видео

О произошедшем сообщили в соцсетях. Судя по кадрам прикрепленного видео (редакция не публикует ролик из этических соображений — прим. ред.), Алтынбаева ругалась с другими родителями. Разгоряченная женщина в одной руке держала телефон и снимала все на видео. При этом она размахивала ногой, пытаясь пнуть собеседницу.

Сообщается, что причиной недовольства женщины стали школьные поборы. Также автор сообщения заявил, что одну из участниц конфликта госпитализировала скорая помощь.

Скандально известная жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева получила статус «главной яжматери России» по версии издания L!FE. Женщину назвали человеком, на котором «сломалась» государственная система.

Ольга Плешкова