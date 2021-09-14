В Челнах «Спортмастер» оштрафовали за неправильно заточенные коньки

В Набережных Челнах «Спортмастер» привлекли к ответственности за неправильно заточенные коньки. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

В ноябре прошлого года женщина обратилась в ООО «Спортмастер» за оказанием услуг по заточке лезвий на коньках. После оказания услуги она заметила, что на одном из лезвий сточен зубец.

Фото: sportmaster.ru

Женщина обратилась в магазин с устной претензией, на что получила ответ, что мастер не стачивал зубцы на лезвиях коньков. В подтверждении магазин предоставил запись видеонаблюдения.

Проведенная судебная товароведческая экспертиза показала, что в представленной на исследование одной паре лезвий для фигурного катания имеется след среза, образованный при заточке, на острие внешнего края нижнего зубца. На поверхности данного следа наблюдаются трассы различной формы, ширины и глубины, чередующиеся в определенном порядке», — говорится на сайте суда.

Экспертиза показала, что след образован производственным механизмом в результате воздействия точильного инструмента, является следом среза при заточке лезвий на послепроизводственной стадии. Суд пришел к выводу, что женщина имеет право на возмещение стоимости некачественно оказанной услуги и возмещению убытков: оплаты вынужденно приобретенных иных аналогичных лезвий, переустановки их на ботинки коньков и их заточки.

Также взыскана компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.



Ольга Плешкова