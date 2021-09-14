Мотоциклист погиб на Ямашева в Казани, врезавшись в авто

Фото: ГИБДД Казани

Вчера вечером в Казани покатушки мотоциклиста на проспекте Ямашева закончились смертельным столкновением. Мотоциклист врезался в стоящий на дороге автомобиль, от травм погиб на месте.

Также за 13 сентября произошло пять столкновений с пострадавшими — один наезд на пешехода и четыре столкновения. Еще 106 аварий привели к материальному ущербу, сообщили утром в ГИБДД Казани.

Фото: ГИБДД Казань

Задержано восемь водителей в пьяном состоянии и шесть водителей без прав. Также в отделы полиции доставили двух мужчин по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресечено 10 правонарушений.

За 12 сентября произошло три аварии с пострадавшими.



Ольга Плешкова