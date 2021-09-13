Глава Минюста РФ побывал в СИЗО-1 Казани

Фото: УФСИН по РТ

Сегодня УФСИН по РТ поделилось информацией о визите в казанский следственный изолятор №1 министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Его интересовали условия содержания следственно-арестованных, в частности — обвиняемых в преступлениях подростков, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



На обходе режимного учреждения министра сопровождал начальник УФСИН по РТ Эдуард Хиалеев, а также вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, начальник Управления Минюста по РТ Максим Скирда и министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Руководители побывали в медчасти, пищеблоке и камерах изолятора.

Ранее Чуйченко вручил президенту Татарстана высшую награду Минюста — медаль Анатолия Кони.