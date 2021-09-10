Министр юстиции России вручил Минниханову высшую ведомственную награду — медаль Анатолия Кони
Министр юстиции России Константин Чуйченко вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову высшую ведомственную награду — медаль Анатолия Кони. Встреча прошла в Доме правительства РТ.
Главе республики вручили награду за укрепление двусторонних отношений и исключительные личные заслуги в решении задач, возложенных на Минюст России, передает пресс-служба президента РТ.
Медаль названа в честь выдающегося российского юриста Анатолия Федоровича Кони.ОбществоВласть Татарстан
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