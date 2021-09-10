Новости общества

15:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Министр юстиции России вручил Минниханову высшую ведомственную награду — медаль Анатолия Кони

14:15, 10.09.2021
Министр юстиции России вручил Минниханову высшую ведомственную награду — медаль Анатолия Кони
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр юстиции России Константин Чуйченко вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову высшую ведомственную награду — медаль Анатолия Кони. Встреча прошла в Доме правительства РТ.

Фото: wikipedia.org

Главе республики вручили награду за укрепление двусторонних отношений и исключительные личные заслуги в решении задач, возложенных на Минюст России, передает пресс-служба президента РТ.

Медаль названа в честь выдающегося российского юриста Анатолия Федоровича Кони.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также