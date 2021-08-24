Российским регионам на борьбу с лесными пожарами выделят 24 млрд рублей

Регионам России на защиту лесов и борьбу с пожарами направят 24 млрд рублей. Дополнительные средства на эти цели выделит правительство страны.

Эти деньги необходимы, чтобы «нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами», заявил президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, что необходимо извлечь уроки из ситуации с лесными пожарами в этом году и «кардинально усилить систему лесоохраны».

Глава государства также считает, что необходимо создать авиационную группировку для тушения пожаров в лесах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что число лесных пожаров в Татарстане из-за аномальной жары уже приблизилось к показателям 2010 года. По состоянию на 24 августа в республике зарегистрированы 1 009 термических точек и 746 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. На аналогичную дату 2020 года были зафиксированы 602 термические точки и 249 случаев возгораний.



Крупные пожары в лесах этим летом произошли в Мордовии, Марий Эл, Башкирии, Якутии и других регионах России.

Татьяна Демина