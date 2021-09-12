Фаттахов снял клип, в котором вспомнил свою работу в Минмоле Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов снял клип, в котором вспоминал моменты из своей предыдущей работы на посту министра по делам молодежи РТ. Видео было опубликовано в соцсетях.

Он исполнил песню «Шаляй-Валяй» группы «Чайф». Видео сопровождалось кадрами мероприятий, которые проводило ведомство.

Распоряжение о назначении Фаттахова на пост заместителя руководителя Росмолодежи 8 сентября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: скриншот

Президент РТ Рустем Минниханов наградил Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Новым главой Министерства по делам молодежи Татарстана стал первый заместитель Фаттахова Тимур Сулейманов.

Алексей Нечаев