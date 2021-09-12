Новости общества

11:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фаттахов снял клип, в котором вспомнил свою работу в Минмоле Татарстана

10:49, 12.09.2021
Фаттахов снял клип, в котором вспомнил свою работу в Минмоле Татарстана
Фото: Олег Тихонов

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов снял клип, в котором вспоминал моменты из своей предыдущей работы на посту министра по делам молодежи РТ. Видео было опубликовано в соцсетях.

Он исполнил песню «Шаляй-Валяй» группы «Чайф». Видео сопровождалось кадрами мероприятий, которые проводило ведомство.

Распоряжение о назначении Фаттахова на пост заместителя руководителя Росмолодежи 8 сентября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: скриншот

Президент РТ Рустем Минниханов наградил Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Новым главой Министерства по делам молодежи Татарстана стал первый заместитель Фаттахова Тимур Сулейманов.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также