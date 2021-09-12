Транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки самолета в Казани

Фото: Максим Платонов

В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой воздушного судна Боинг-737 авиакомпании «Победа», совершавшего рейс 547 сообщением Санкт-Петербург — Казань. Инцидент произошел 11 сентября 2021 года в 20.10.

По предварительным данным аварийная посадка произошла по причине неисправности пневматики воздушного судна. На борту находилось 178 пассажиров и члены экипажа. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Казани. Пассажиры и экипаж не пострадали, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте (по месту нахождения авиакомпании «Победа») направлена информация для проведения проверки исполнения должностными лицами компании авиаперевозчика законодательства о безопасности полетов.

В начале года Нижегородская транспортная прокуратура проводила проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Икар». Воздушное судно EMB170 совершало рейс из Москвы в Магнитогорск. Самолет совершил аварийную посадку. По предварительным данным, причиной стало «растрескивание лобового стекла самолета».

Алексей Нечаев