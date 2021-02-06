В Нижнем Новгороде экстренно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле

Фото: Максим Платонов

В Нижнем Новгороде экстренно сел самолет авиакомпании «Икар». Он летел из Москвы в Магнитогорск, но был вынужден приземлиться из-за трещин в лобовом стекле.

По данным Приволжского управления СКР на транспорте, на борту самолета находился 61 пассажир. Никто не пострадал. Всех летевших отправили на Урал другим рейсом.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.

Напомним, в воскресенье самолет Москва — Йошкар-Ола авиакомпании RusLine был вынужден приземлиться в Казани.

