В Челнах прогнозируют рост конкуренции в колледжи и техникумы из-за увеличения числа школьников

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах прогнозируют рост конкуренции при поступлении абитуриентов в колледжи и техникумы из-за увеличение числа девятиклассников. К 2030 году в автограде их будет насчитываться порядка 8,7 тысяч.

Как сообщил заместитель руководителя исполкома Челнов Рамиль Халимов, на сегодняшний день в городе 57% учеников уходят из школы после 9 класса. Вместе с этим количество бюджетных мест в колледжах и техникумах автограда в этом году не достигло и 2 тысяч.

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в школах Набережных Челнов обучаются 68,3 тыс. учеников. К 2024 году это число вырастит приблизительно до 77 тысяч, сообщают «Челнинские известия».

Вместе с этим в Набережных Челнах не хватает 840 педагогов. Дефицит сотрудников в школах и детских садах связывают с тем, что старые кадры уходят из школ и детских садов, а молодежь не спешит устраиваться работать в сфере образования. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина