Фаттахов подвел итоги своей работы на посту министра по делам молодежи Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов подвел итоги своей работы на этом посту. «За 3 года мы вместе создали фундамент, на котором будет развиваться среда для самореализации молодежи», — написал он в своем telegram-канале.

По словам Фаттахова, назначение на пост заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи для него большая честь, ответственность и новые возможности. «Это большой вызов для меня», — заявил бывший глава «молодого министерства» Татарстана.

Завершая свою работу на посту министра по делам молодежи РТ, Фаттахов поблагодарил руководство республики и коллег за три года совместной работы, за участие в различных проектах и мероприятиях, а также «за разные мнения, за идеи и критику».

Фото: minmol.tatarstan.ru

Фаттахов возглавлял Министерство по делам молодежи Татарстана с июня 2018 года. До этого он работал первым замом руководителя исполкома Казани (2016—2018 гг.), руководил администрацией Кировского и Московского районов города (2010—2016 гг.), был главой администрации Кировского района (2009—2010 гг.).

Распоряжение о назначении Фаттахова на пост заместителя руководителя Росмолодежи 8 сентября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Новым главой Министерства по делам молодежи Татарстана стал первый заместитель Фаттахова Тимур Сулейманов.

Сегодня президент РТ Рустем Минниханов наградил Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».



Татьяна Демина