В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Батурина

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Батурина. Это связано проведением текущего ремонта трубопроводов.

Работы пройдут в два этапа: с 13 по 17 сентября и с 18 по 27 сентября, сообщается на сайте мэрии Казани. На этой время закроют участок улицы Батурина возле здания №1а по улице Федосеевской.

Яндекс.Карты/скриншот

Сегодня стало известно, что в Казани временно ограничат движение по автодороге по улице Актайской. С 13 по 22 сентября проезд закроют возле жилых домов №1 и №3, с 23 по 30 сентября — возле дома №17 в связи с работами по ремонту трубопроводов.



Татьяна Демина