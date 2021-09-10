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Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 11 сентября

20:13, 10.09.2021
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 11 сентября
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в субботу, 11 сентября, ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром по Татарстану, в том числе и в Казани, местами возможен туман.

В Гидрометцентре РТ также предупредили, что ночью и утром 11 сентября на территории республики местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Температура опустится до -1 градуса.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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