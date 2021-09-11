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Сегодня в Татарстане ожидается до +16 градусов

06:30, 11.09.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 11 сентября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем существенных осадков не ожидается.

Утром местами по республике возможен туман. Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +11..+16 градусов. В Казани ожидается от +13 до +15 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +11..+15 градусов.

По данным Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16..+21°С.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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