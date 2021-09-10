В выставочном комплексе Ak Bars Retro Cars можно посмотреть около 40 ретроавтомобилей

В Казани открылся для посещения выставочный комплекс Ak Bars Retro Cars, где представлено порядка 40 уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов.

Экспозиция состоит из 6 зон:

Зал мотоциклов. Здесь 13 моделей, включая итальянский мотороллер Vespa — родоначальник европейской конструкторской школы мотороллеров и первый успешный скутер в мире Зал иностранных автомобилей, где можно увидеть Shelby Cobra 427, Фаэтон Excalibur, Bugatti Veyron Grand Sport и другие. Зал отечественных автомобилей с ГАЗ 13 «Чайка», ЗИС-110 Зона гоночной команды грузовиков «КАМАЗ-мастер» Музей «Тимерхан». Здесь собраны кубки команды «Тимерхан» и сильнейших гонщиков Татарстана Кафе, кинотеатр и коворкинг

Все залы оснащены уникальными интерактивными стендами, позволяющими познакомиться с историей и автомобилями.



Также в комплексе есть три бокса, предлагающие услуги по техническому обслуживанию и детейлингу.

«У нас два направления. Первое — выставочная деятельность, экскурсии. И второе — проведение мероприятий. Мы располагаем двумя залами для них», — рассказал директор Ak Bars Retro Cars Эмиль Хайрутдинов.

Также есть открытая площадка для проведения мастер-классов и тематических мероприятий.

Особую ценность представляют так называемые иммерсивные экскурсии, на которых можно погрузиться в историю создания автомобилей.

Выставка расположена по адресу: Оренбургский тракт, д. 5/4. График работы: ежедневно с 10 до 20 часов. Вход стоит 350 рублей.

Билет с экскурсией для детей, студентов и пенсионеров — 450 рублей, для взрослых — 750 рублей. Для детей до 7 лет, ветеранов Великой Отечественной войны и людей с ограниченными возможностями здоровья вход бесплатный.

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