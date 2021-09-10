Новый сервис Сбера «Плати QR» запущен в магазинах «Арыш мае»

Продуктовые магазины «Арыш мае» внедрили новую технологию Сбера для оплаты покупок по QR-коду — «Плати QR». Покупателям достаточно показать QR-код из мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Для оплаты покупки необходимо показать QR-код карты Сбербанка из мобильного приложения СберБанк Онлайн продавцу, продавец отсканирует его 2D-сканером, и покупка оплачена.

Такой способ оплаты занимает меньше времени и всегда доступен, даже если клиент забыл карту, наличные или его телефон не поддерживает систему бесконтактной оплаты и на смартфоне нет интернета. Покупателю будут зачисляться привычные ему бонусы Спасибо.

Впервые сервис приема оплаты по QR-коду «Плати QR» был запущен в августе 2019 года и позволил принимать безналичные бесконтактные платежи без необходимости использовать банковское оборудование и подключение к электросети.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«С сервисом «Плати QR» владельцы торговых точек cмогут экономить на эквайринге и привлекать новых клиентов. А для покупателей процедура так же удобна и привычна, как и оплата пластиковой картой. Кроме того, она доступна даже клиенту, который забыл карту, наличные или чей телефон не поддерживает систему бесконтактной оплаты».

16+



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк».

