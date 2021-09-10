Новый сервис Сбера «Плати QR» запущен в магазинах «Арыш мае»
Продуктовые магазины «Арыш мае» внедрили новую технологию Сбера для оплаты покупок по QR-коду — «Плати QR». Покупателям достаточно показать QR-код из мобильного приложения СберБанк Онлайн.
Для оплаты покупки необходимо показать QR-код карты Сбербанка из мобильного приложения СберБанк Онлайн продавцу, продавец отсканирует его 2D-сканером, и покупка оплачена.
Такой способ оплаты занимает меньше времени и всегда доступен, даже если клиент забыл карту, наличные или его телефон не поддерживает систему бесконтактной оплаты и на смартфоне нет интернета. Покупателю будут зачисляться привычные ему бонусы Спасибо.
Впервые сервис приема оплаты по QR-коду «Плати QR» был запущен в августе 2019 года и позволил принимать безналичные бесконтактные платежи без необходимости использовать банковское оборудование и подключение к электросети.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«С сервисом «Плати QR» владельцы торговых точек cмогут экономить на эквайринге и привлекать новых клиентов. А для покупателей процедура так же удобна и привычна, как и оплата пластиковой картой. Кроме того, она доступна даже клиенту, который забыл карту, наличные или чей телефон не поддерживает систему бесконтактной оплаты».
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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк».
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
24 сентября 2020 года Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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