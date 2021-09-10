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Происшествия

В Казани за четверг задержали 10 пьяных водителей

08:35, 10.09.2021
В Казани за четверг задержали 10 пьяных водителей
Фото: ГИБДД Казани

За четверг, 9 сентября, в Казани задержали 10 пьяных водителей, у еще четверых не было прав, сообщает ГИБДД города.

На дорогах Казани за вчерашний день произошло шесть ДТП с пострадавшими (пять столкновений и наезд на пешехода), остальные 97 аварий — с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли пять правонарушений со стороны электросамокатчиков. В отделы полиции доставили пятерых граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

В Казани с начала 2021 года зарегистрировали 26 аварий, которые произошли по вине нетрезвых и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей. В этих авариях погибли три человека, еще 42 получили различные травмы.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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