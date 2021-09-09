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С начала 2021 года в Казани зарегистрировали 26 ДТП по вине нетрезвых водителей

17:38, 09.09.2021
С начала 2021 года в Казани зарегистрировали 26 ДТП по вине нетрезвых водителей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани с начала 2021 года зарегистрировали 26 аварий, которые произошли по вине нетрезвых и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей. В этих авариях погибли три человека, еще 42 получили различные травмы.

В целом с начала текущего года в столице Татарстана выявили 2 226 фактов управления транспортом водителем в пьяном виде. В 188 случаях в действиях автомобилистов имелись признаки состава преступления, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в городе в среду, 8 сентября, произошло 108 ДТП, из них — с пострадавшими (два столкновения и наезд на пешехода), остальные — с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции задержали трех пьяных водителей и четырех водителей без прав.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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