С начала 2021 года в Казани зарегистрировали 26 ДТП по вине нетрезвых водителей

В Казани с начала 2021 года зарегистрировали 26 аварий, которые произошли по вине нетрезвых и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей. В этих авариях погибли три человека, еще 42 получили различные травмы.

В целом с начала текущего года в столице Татарстана выявили 2 226 фактов управления транспортом водителем в пьяном виде. В 188 случаях в действиях автомобилистов имелись признаки состава преступления, сообщается на сайте мэрии Казани.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в городе в среду, 8 сентября, произошло 108 ДТП, из них — с пострадавшими (два столкновения и наезд на пешехода), остальные — с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции задержали трех пьяных водителей и четырех водителей без прав.



Татьяна Демина