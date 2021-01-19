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Warner Bros. опубликовала ролик с кадрами из всех своих фильмов 2021 года

03:27, 19.01.2021
Warner Bros. опубликовала ролик с кадрами из всех своих фильмов 2021 года
Фото: wikimedia.org

Warner Bros. опубликовала ролик с кадрами из 17 фильмов кинокомпании, премьеры которых ожидаются в 2021 году. Он опубликован на YouTube-канале киностудии.

В числе новинок: «Дюна» Дени Вильнева, «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, «Матрица 4» Ланы Вачовски, «Мужские слезы» Клинта Иствуда, а также «Том и Джерри», «Годзилла против Конга».

Фильмы выйдут в США одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура
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