Дмитрий Квартальнов — о третьем поражении подряд: «Дело не в плохой реализации, нам надо было дотерпеть»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (1:2). По его мнению, игра на казанском льду получилась равной.

— Я думаю, была такая терпеливая игра с обеих сторон, обоюдоострая, было много моментов с одной и другой стороны, но армейцы в овертайме победили. Что тут еще сказать? Надо было дотерпеть шесть минут. Но пара ошибок, и проигрыш.

Также наставник казанцев отметил, что главная проблема не в плохой реализации моментов, а в том, что команде не удалось сохранить минимальное преимущество в счете.

— Интересно. Чтоб выиграть и правда надо забить! Но здесь сейчас проблема не в этом. Здесь надо сильно постараться, а мы значит не сильно стараемся. Забить — это дело такое. За две последние игры два гола — это очень мало, я согласен. Но проблема не в этом, нам надо было победить и 1:0 для команды было бы хорошо. Но сейчас по-другому сложилось.



Напомним, «Ак Барс» уступил уже в третьей игре подряд. После победы над «Йокеритом» (3:0), казанцы уступили «Куньлуню (3:4) и «Торпедо» (1:3).