«Ак Барс» проиграл ЦСКА со счетом 1:2
Казанский «Ак Барс» проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:2. Игра проходила в Казани на льду «Татнефть Арены».
Первую и единственную шайбу казанцев забросил Дмитрий Кагарлицкий. По итогам второго периода счет составлял 1:0 в пользу «Ак Барса».
После трех периодов счет сравнялся — 1:1. В овертайме ЦСКА забросил решающую шайбу в ворота казанцев.
Это третье поражение «Ак Барса» подряд. 5 сентября казанцы проиграли нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:3.
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