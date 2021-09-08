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«Ак Барс» проиграл ЦСКА со счетом 1:2

21:18, 08.09.2021
«Ак Барс» проиграл ЦСКА со счетом 1:2
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:2. Игра проходила в Казани на льду «Татнефть Арены».

Первую и единственную шайбу казанцев забросил Дмитрий Кагарлицкий. По итогам второго периода счет составлял 1:0 в пользу «Ак Барса».

После трех периодов счет сравнялся — 1:1. В овертайме ЦСКА забросил решающую шайбу в ворота казанцев.

Это третье поражение «Ак Барса» подряд. 5 сентября казанцы проиграли нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:3.

Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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