В Альметьевске эвакуировали ТЦ из-за ложной сработки пожарной сигнализации

Фото: Максим Платонов (архив)

В среду, 8 сентября, в Альметьевске в ТЦ «Панорама» сработала автоматическая пожарная сигнализации и запустилась система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Как выяснилось позже, вызов оказался ложным.

До прибытия пожарных подразделений порядка 1,2 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из торгового центра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о сработке АПС поступило в 18.19. После этого на место происшествия выехали пожарные подразделения, которые проверили помещения торгового центра. Отбой дали в 18.40.

Похожий случай в альметьевском ТЦ «Панорама» произошел и в конце июля. Там сработала автоматическая пожарная сигнализация, после чего пожарные прибыли на место и провели эвакуацию посетителей и персонала из здания торгового центра. После проверки всех помещений оказалось, что вызов ложный.



Татьяна Демина