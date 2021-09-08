ПСБ откроет новые региональные центры уличного баскетбола

В рамках IX международного форума «Россия — спортивная держава», проходящем в Казани, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц рассказал об опыте банка по реализации собственных проектов в сфере спорта и планах по открытию новых центров уличного баскетбола.

«ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры в регионах, поддерживает спортивные мероприятия, федерации и профессиональные спортивные клубы, а также популяризирует культуру массового спорта среди сотрудников и жителей России. Одной из таких инициатив является масштабный социальный спортивный проект «ПСБ — детям», реализуемый совместно с Российской федерацией баскетбола. За последний год мы построили три Центра уличного баскетбола международного уровня — в Новомосковске, Туле, Калининграде, где могут заниматься все желающие — как любители, так и профессионалы. В наших планах осенью запустить еще три таких центра — в Чебоксарах, Тюмени и Волгограде. Кроме того, мы продолжим развитие этого проекта и планируем открыть еще порядка 35 новых центров до 2025 года», — рассказал в своем выступлении Рубен Бегунц.

«Мы очень рады возможности реализации совместного с ПСБ проекта. Благодарны тому, что наши партнеры думают о социальной программе и о спортивном развитии подрастающего поколения. Такие структурные проекты необходимы российским городам. Мы будем рады, если наше сотрудничество будет продолжаться и дальше. РФБ с огромным удовольствием будет готова оказать необходимую помощь. Тем более что спрос на развитие спортивной инфраструктуры есть. Помню, когда мы были детьми, то постоянно выходили на уличные площадки. Но тогда не могли и подумать, что у нового поколения появится возможность играть на таких профессиональных кортах», — отметил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Промсвязьбанк»