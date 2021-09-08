Кредитная СберКарта признана самой выгодной в России по версии Frank RG
Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG, проведенном в связи с запуском Сбербанком нового продукта.
По экспертной оценке, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам до 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта полностью бесплатно.
При подготовке рейтинга специалисты Frank RG оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения. Подробнее о методике и результатах исследования читайте здесь.
В конце августа мы запустили новый флагманский продукт — кредитную СберКарту, в которой учли все самые популярные пожелания потребителей. Так, у карты появился длинный беспроцентный период — 120 дней, который работает максимально понятно и удобно для клиента. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё 3 месяца на то, чтобы погасить долг без процентов. Ставка для всех видов операций по карте в категории «Здоровье» и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете рекордно низкая — 9,8%, для всех остальных операций — 17,9%, а кредитный лимит составляет до 1 млн рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты. Кроме того, клиенту не нужно ничего платить за обслуживание и смс-уведомления. Всё это делает СберКарту крайне конкурентоспособной, и мы высоко ценим её признание экспертами Frank RG.
Александр Ведяхин
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка
Одна из целей нашей работы — дать бизнесу ориентиры, как создавать лучшие продукты для своих клиентов. По инициативе Сбербанка мы провели оценку нового карточного продукта — кредитной СберКарты. Мы подтверждаем, что команде крупнейшего банка страны удалось предложить клиентам самый выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом.
Юрий Грибанов
Генеральный директор аналитической и консалтинговой компании Frank RG
Подробнее о новой кредитной СберКарте — на сайте банка.
Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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