На портале госуслуг к 2026 году может появиться реестр мест на кладбищах

Правительство России рекомендовало регионам провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и разместить на порталах госуслуг реестры мест захоронений. Такой пункт содержится в распоряжении кабмина об утверждении Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021—2025 годы.

Органам госвласти регионов в срок до 31 декабря 2025 года следует обеспечить организацию инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создать в субъектах РФ по результатам такой инвентаризации реестры кладбищ и мест захоронений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале текущего года в соцсети Instagram появилось видео, на котором на татарском языке описана работа «цифрового кладбища» iRemember — проекта, помогающего сохранять историю об умерших людях. Приложение предназначено для того, чтобы люди не теряли места захоронения родных.



В Казани по состоянию на 11 февраля в электронную систему учета захоронений внесли более 260 тыс. могил. Данные собраны с 11 городских кладбищ. В Набережных Челнах на новом кладбище могилы можно будет найти по QR-коду.