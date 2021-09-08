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В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19

08:25, 08.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19
Фото: Максим Платонов

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым грозным признаком COVID-19: если она есть, надо срочно обращаться к врачу.

Новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году, добавила она, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Кроме того, она рассказала, что нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции в среднем сохраняются около восьми дней, причем у женщин они встречаются чаще. Потеря обоняния может встречаться не только при коронавирусе, но и при других ОРВИ, только реже — где-то в 20% случаев.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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