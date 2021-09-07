Apple проведет 14 сентября осеннюю онлайн-презентацию

Американская компания Apple проведет 14 сентября осеннюю онлайн-презентацию. Ожидается, что среди новинок покажут новую модель iPhone.

Начало презентации запланировано на 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 по мск). Вестись она будет из штаб-квартиры корпорации Apple Park в Купертино, говорится в заявлении компании.

Кроме новой модели iPhone, ожидается представление новых умных часов Apple Watch Series 7. Предварительный заказ гаджетов компания должна традиционно открыть в первую пятницу после презентации, 17 сентября. Продажи ориентировочно стартуют через неделю после нее, 24 сентября.



Фото: Максим Платонов (архив)

В июне на YouTube-канале Concept Creator появились рендеры нового iPhone 13 Pro от компании Apple. Дизайн будущего флагмана перекликается с iPhone 12 Pro — останутся прямые грани и матовая стеклянная панель сзади.



Татьяна Демина