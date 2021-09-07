Apple проведет 14 сентября осеннюю онлайн-презентацию
Американская компания Apple проведет 14 сентября осеннюю онлайн-презентацию. Ожидается, что среди новинок покажут новую модель iPhone.
Начало презентации запланировано на 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 по мск). Вестись она будет из штаб-квартиры корпорации Apple Park в Купертино, говорится в заявлении компании.
Кроме новой модели iPhone, ожидается представление новых умных часов Apple Watch Series 7. Предварительный заказ гаджетов компания должна традиционно открыть в первую пятницу после презентации, 17 сентября. Продажи ориентировочно стартуют через неделю после нее, 24 сентября.
В июне на YouTube-канале Concept Creator появились рендеры нового iPhone 13 Pro от компании Apple. Дизайн будущего флагмана перекликается с iPhone 12 Pro — останутся прямые грани и матовая стеклянная панель сзади.
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