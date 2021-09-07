Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий и предложил подарки и скидки экосистемы
Сбер начал зачисление государственной выплаты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 24 августа 2021 года получателям военных пенсий — по 10 тыс. рублей. Выплаты будут зачисляться в течение сентября.
В дополнение к мерам государственной поддержки Сбер подготовил для получателей выплат подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы. Всех клиентов Сбера, получивших выплаты от государства, ждут дополнительные подарки. В течение 10 дней после зачисления денежных средств они получат:
- подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль (после окончания льготного периода стоимость использования подписки составит 199 рублей в месяц);
- промокоды на 1000 рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и на 1000 рублей в мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. С их помощью можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете;
- промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКА при покупке на сумму от 1000 рублей. Таким образом, Сбер увеличивает социальные выплаты получателям военных пенсий более чем на 20%.
Напомним, что 2 сентября Сбер обеспечил зачисление по 10 тыс. рублей клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ, добавив к ним подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний своей экосистемы.
«СберПрайм» — единая подписка на комплекс сервисов и услуг, включающих музыку, онлайн-кинотеатр, такси, доставки еды, мобильную связь.
Ассортимент товаров в «СберМаркете» и «СберМегаМаркете огромен — продукты питания, одежда, техника и любые другие товары в разных категориях.
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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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