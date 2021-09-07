Заместитель председателя Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу покинула свой пост

Заместитель председателя Комитета Татарстана по социально-экономическому мониторингу Ольга Семенова покинула свой пост. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Семенова уволена с государственной гражданской службы в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Ольга Семенова родилась 28 декабря 1962 года в Казани. Окончила Казанский финансово-экономический институт. После учебы с 1984 по 2005 годы занимала должности экономиста, старшего экономиста, заведующего отдела, начальника отдела, начальника Управления региональной статистики Госкомитета РТ по статистике, начальника отдела переписи населения и демографической статистики Госкомстата Татарстана, руководителя государственного учреждения «Управление региональной статистики при Комитете государственной статистики».

С августа 2005 года работала заместителем председателя Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу. В 2010 году получила дополнительную квалификацию «Мастер делового администрирования (МВА)».

